Harga Cabai Rawit di Cimahi Sempat Melonjak hingga Rp80.000 per Kilo, Cuaca Buruk Jadi Faktornya

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki awal tahun 2023, harga cabai rawit mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kota Cimahi.

Cuaca buruk yang terjadi sejak Desember 2022 memicu kenaikan harga cabai rawit di pasaran.

Seperti yang terpantau di Pasar Atas Baru Jalan Pasar Atas Kota Cimahi pada Rabu, 4 Januari 2023.

Harga cabai rawit sempat menyentuh angka hingga Rp80.000 per kilogram sejak beberapa hari yang lalu. Seperti diungkapkan pedagang di Pasar Atas Baru, Noneng (51).

"Sebelum akhir tahun itu harga cabai rawit merah dan hijau hanya Rp30.000-40.000 per kilogram tapi mendekati Tahun Baru 2023 harganya sampai Rp80.000 per kilogram. Sekarang mulai turun lagi menjadi Rp 70.000 per kilogram," ujarnya.

Menurut dia, biasanya kenaikan harga cabe rawit dipengaruhi faktor cuaca.

"Kenaikannya karena faktor cuaca buruk, daerah penghasilnya terus hujan sehingga mempengaruhi hasil panen," katanya.

