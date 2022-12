Layanan Digital Banking Jadi Andalan Masyarakat, BRI Dinobatkan Sebagai “The Best Bank in Digital Service”

PIKIRAN RAKYAT – Keberhasilan transformasi digital yang dijalankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menorehkan prestasi. Bank terbesar di Indonesia ini menyabet penghargaan sebagai “The Best Bank in Digital Service” kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dalam acara TEMPO Financial Award (TFA) 2022. Penghargaan yang diberikan oleh TEMPO.Co tersebut diserahkan kepada Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha yang diwakili oleh Division Head Enterprise Data Management Maulana Yusuf di Jakarta (14/12/2022).

BRI menjadi salah satu perusahaan di bidang keuangan yang telah menunjukkan prestasinya. Terkait layanan digitalnya, BRI berhasil mencatatkan kinerja bisnis yang semakin efektif, efisien dan tumbuh berkelanjutan.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengatakan perseroan akan terus memacu transformasi digital di tengah masifnya perkembangan teknologi. Komitmen ini merupakan langkah untuk mencapai visi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion.

“BRI mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan. Melalui predikat yang disematkan sebagai The Best Bank in Digital Service, perseroan mampu membuktikan kepada stakeholder dan nasabah bahwa aspek Digital dan Informasi Teknologi (IT) BRI telah memperkuat layanan dan produk perbankan," ujarnya.

Arga optimistis, di tengah kondisi yang semakin menantang, BRI akan terus memacu dan memperkuat layanan dan produknya agar terus dapat menjawab kebutuhan pasar dan perkembangan era digital. Seperti diketahui, penguatan platform operating model BRI terus ditingkatkan dengan kinerja yang kompeten dari talenta digital perseroan. BRI juga terus melakukan transformasi dalam blueprint BRIvolution 2.0 yang fokus pada aspek digital dan culture.

Lebih lanjut, layanan BRI juga terus melakukan proses pembaharuan secara beriringan dengan perubahan kebutuhan nasabah. BRI akan terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan prima yang berorientasi pada nasabah atau customer centric.

Sebagai salah satu produk digital BRI, BRImo misalnya, memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan keuangan di mana pun dan kapan pun. Financial Super Apps milik BRI tersebut telah memiliki lebih dari 100 fitur sehingga dapat menghadirkan solusi holistik bagi nasabah. Hal tersebut ditunjukkan dari pertumbuhan volume transaksi BRImo sampai dengan Oktober 2022 yang mencapai Rp 2.084 triliun. Atau tumbuh lebih dari dua kali lipat pada periode yang sama pada 2021. Sedangkan user BRImo telah tumbuh 73,55% YoY menjadi 22,37 juta users. Adapun jumlah transaksi pada periode yang sama melesat 118,10% YoY. Transaksi BRImo meningkat dari 649 juta pada Oktober 2021, menjadi 1.417 juta transaksi pada Oktober 2022.