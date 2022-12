Hasil Riset Tokopedia-INDEF: Melalui Inisiatif Hyperlocal, Penjualan UMKM Lokal di Kota Naik 147 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM telah berkontribusi Rp8.547 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sejak tahun 2019, kontribusi UMKM lokal terhadap PDB pun tercatat meningkat hingga mencapai 60,3 persen.

Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha di Indonesia sebesar 4 persen pada 2024 nanti.

AVP of Regional Growth Expansion (RGX) Tokopedia, Trian Nugroho mengatakan UMKM lokal juga memegang peranan dalam peningkatan ekonomi digital, namun aktivitas ekonomi digital Indonesia saat ini masih terpusat di kota-kota besar.

Trian pun menggambarkan DKI Jakarta menyumbang 17 persen terhadap PDB Indonesia.

“Dibutuhkan sinergi dari semua pihak untuk membantu UMKM di seluruh penjuru Indonesia punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta berkontribusi terhadap perekonomian. Hal ini yang melatarbelakangi Tokopedia menghadirkan inisiatif Hyperlocal sejak 2020,” kata Trian dalam keterangannya yang diterima Pikiran-rakyat.com, Rabu, 14 Desember 2022.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan wirausaha di Indonesia sebesar 4 persen pada 2024 nanti/ dok. Tokopedia.

Hyperlocal Dongkrak Penjualan dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil riset yang dilakukan Tokopedia bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) membuktikan kontribusi inisiatif Hyperlocal Tokopedia untuk perekonomian digital di berbagai daerah Indonesia.

Riset Tokopedia-INDEF ini berjudul ‘Analisis Dampak Program Hyperlocal Tokopedia terhadap Kondisi Bisnis Penjualan secara Daring, Ekonomi, dan Sosial Kota-Kabupaten Program Hyperlocal’.