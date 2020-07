Indef: Manajemen Risiko Perbankan Berjalan Baik Tapi Sektor Riil Alami Perlambatan Tajam

PIKIRAN RAKYAT - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, pengawasan perbankan meskipun masih cukup banyak aspek yang perlu dibenahi, namun secara keseluruhan manajemen risiko dan pengawasannya berjalan cukup baik.

"Ini terlihat salah satunya dari Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal yang masih kuat di level 22,16% dan Non Performing Loan/kredit bermasalah (NPL) 3,01% per Mei 2020," kata pengamat Perbankan dari Indef, Eko Listiyanto di Jakarta, Selasa 14 Juli 2020.

Kendati demikian, persoalan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan saat ini adalah sektor riil Indonesia mengalami perlambatan tajam. Padahal sektor riil ini berinterelasi dengan kinerja bank.

“Sehingga stabilitas indikator kuatnya modal dan terjaganya risiko tsb (CAR dan NPL) juga akan sangat ditentukan seberapa cepat sektor riil bangkit dari keterpurukan,” jelas Eko.

Dia menambahkan, berdasarkan aturan umum untuk CAR perbankan saat ini dikaitkan dengan profil risikonya, namun secara umum di angka 11%. Dengan demikian, dengan posisi CAR perbankan di angka 22,16% per Mei 2020, menggambarkan CAR perbankan yang masih stabil.

“Masalahnya distribusi angka 22,16% tersebut kemungkinan besar tidak merata atau sama besar antar bank, bank BUKU I dan BUKU II mungkin lebih bervariasi tetapi setidaknya tetap di atas batas yg ditetapkan OJK,” imbuhnya.

Sementara itu, indikator lain yang menunjukan ketahanan perbankan adalah pada rasio kredit bermasalah. Jika aturan menetapkan batas NPL 5%, lanjut Eko, saat ini secara umum NPL perbankan berada di angka 3,01%.