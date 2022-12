Konsisten ! Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 Cetak Kampiun Baru

PIKIRAN RAKYAT - Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung lahirnya wirausaha muda berprestasi di Wirausaha Muda Mandiri (WMM) berhasil menghasilkan 4 jawara wirausaha muda inspiratif pada laga Grand Final WMM 2022. Keempat wirausaha muda ini berhasil memperoleh pendanaan dari Bank Mandiri dengan total nilai mencapai Rp 800 juta setelah bersaing dengan lebih dari 6.000 wirausaha lainnya.

Indra Purwidiyanto dengan kategori bisnis di sektor kreatif berhasil keluar sebagai Capital Champion WMM 2022 serta memperoleh pendanaan senilai Rp 290 juta. Indra dengan bisnis bernama Naruna Keramik ini terpilih sebagai Capital Champion setelah mempresentasikan bisnisnya ke depan empat dewan juri diantaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN Tedi Bharata, Presiden Direktur Medco Energy Hilmi Panigoro dan Public Figure sekaligus Entrepreneur Christian Sugiono.

Indra tampil menjadi yang terbaik setelah menyisihkan top finalis dari tiga kategori lainnya, yaitu Alvin (3Dprint.id) dari kategori teknologi , Benita Selian (Smoothie Theory) dari kategori Boga dan Dian Prayogi sebagai runner up (Habibie Garden) dari kategori Sosial

Keempat finalis tersebut juga menerima seed capital untuk pengembangan usaha sebesar masing-masing Rp 290.000.000,- Rp 180.000.000,- Rp75.000.000,- dan Rp 240.000.000,-

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan sebagai pihaknya secara konsisten mendukung pengembangan minat usaha di masyarakat guna mendorong potensi ekonomi di berbagai sektor. “Kalau dilihat sekarang WMM sudah sangat digital dan kekinian jadi sangat relevan bagaimana Bank Mandiri mendukung wirausaha muda. Kita sangat terbuka pada wirausaha muda karena kita lihat semangat generasi muda sangat besar,” ujarnya dalam Grand Final WMM 2022 di Jakarta, Kamis (8/11) malam.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menjelaskan, sejak pertama kali diluncurkan pada 2007, WMM telah melahirkan lebih dari 56.000 wirausaha muda yang telah memberikan dampak langsung ke masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, hingga mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan perekonomian di Tanah Air.



“WMM kini tidak hanya menjadi ajang perlombaan saja, tetapi sudah menjadi sebuah komunitas pengusaha muda yang solid dan terus meluas dari tahun ke tahun. Ini yang menjadi semangat bagi kami untuk terus konsisten mengembangkan wirausaha muda Indonesia,” ujar Rudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12).

Dia menambahkan, konsistensi tersebut tidak hanya berhenti pada tahapan kompetisi, namun berlanjut pada tahap pendampingan, pengembangan usaha, dan juga promosi usaha para finalis WMM. Nantinya, para finalis dan juara WMM akan diikutsertakan ke dalam event-event promosi nasional dan lokal yang didukung oleh Bank Mandiri agar dapat memperkenalkan produk dan usahanya dengan lebih luas.

Lebih lanjut, VP CSR Center Department Bank Mandiri Diwangkoro A. Ratam mengatakan tidak hanya sebatas perlombaan bagi para peserta saja. Masyarakat juga dapat merasakan langsung keseruan serta memperoleh ilmu baru dalam acara WMM Fest 2022.



WMM Fest 2022 digelar pada hari 9-11 Desember 2022 mulai pukul 11.00 WIB di Plaza Barat Senayan, Gelora Bung Kartno (GBK), Jakarta. WMM Fest akan dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan, seperti Live Music Performance, Food and Beverage Festival, Talkshow, Fashion Show, hingga Expo Craft and Fashion.



Deretan artis juga akan memeriahkan WMM Fest 2022, di antaranya Dewa19 feat Ello, Gigi, Maliq & D'Essentials, Rizky Febian, Evan Loss, Setia Band, Element, Andien, Kunto Aji, Goodnight Electric, Lalahuta, Teddy Adhitya, Barasuara, hingga Fourtwnty dan masih banyak lainnya.



“Dalam WMM Fest ini kami menghadirkan seluruh mitra binaan terbaik Bank Mandiri termasuk mengundang beragam hiburan dan sarana edukasi bisnis bagi masyarakat. Siapapun bisa menikmati dan hanya perlu membeli tiket secara mudah melalui fitur Livin’ Sukha pada Super App Livin’ by Mandiri,” ungkap Diwangkoro.