livinaroundtheworld, Livin' by Mandiri Hadirkan Solusi Finansial Dalam Genggaman

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki era digital, Bank Mandiri secara konsisten terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk memanjakan nasabah. Apalagi, dengan kehadiran teknologi kini seluruh transaksi finansial dapat dilakukan di dalam genggaman.

Untuk itu, Bank Mandiri secara konsisten terus melanjutkan transformasi digital dengan menjadikan Livin' by Mandiri sebagai ujung tombak layanan digital nasabah ritel. Super app milik Bank Mandiri tersebut bahkan sudah dapat digunakan oleh nasabah dan calon nasabah yang berada di luar negeri menggunakan nomor sim card negara setempat.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyebut, dengan fitur baru ini Livin’ by Mandiri bisa diakses Warga Negara Indonesia (WNI) di 118 negara mulai dari Belanda, Malaysia, Hongkong, Singapura, Arab Saudi, Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, United Kingdom, dan puluhan negara lainnya.

“Bank Mandiri menjadikan seluruh layanan terdigitalisasi secara total untuk hadir sebagai one stop financial solution bagi nasabah, termasuk Livin’ by Mandiri yang menyapa secara langsung masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia,” ujar Darmawan di Singapura, Kamis (1/12).

Sebagai langkah untuk mengenalkan layanan Livin' Around The World ini, Bank Mandiri juga berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan The Walt Disney Company (TWDC) Indonesia. Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga mengajak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura untuk merasakan langsung kemudahan bertransaki melalui Livin' by Mandiri serta mendukung anak bangsa untuk berkarya dan unjuk gigi di kancah global.

Bank Mandiri turut memberikan program dan promo menarik berupa bonus saldo Rp 500 ribu pembukaan tabungan IDR di luar negeri dan cashback serta diskon transaksi di fitur Livin' Sukha.

Bertajuk Livin' All Around The World, Bank Mandiri turut memperkenalkan fitur terbaru ini kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Terbaru, Bank Mandiri hadir dalam acara Indonesian Day 2022 yang digelar di Singapura, Kamis (1/12).

Dalam sambutannya, Darmawan menjelaskan pihaknya juga memberikan kenyamanan bagi WNI di luar negeri untuk mengakses inovasi terbaru ini. Caranya pun sangat mudah, setiap WNI dengan nomor sim card negara setempat hanya perlu menyiapkan e-KTP untuk bisa membuka rekening baru melalui Livin’ by Mandiri.

“Untuk setor saldo awal pun lebih mudah, nasabah cukup transfer melalui bank atau tekfin jasa remitansi favorit nasabah. Dalam hitungan detik, saldo Livin’ by Mandiri akan terisi. Setelah registrasi selesai, nasabah bisa langsung mengontrol semua kebutuhan finansialnya melalui Livin’ by Mandiri tanpa batas, kapanpun dan dimanapun,” lanjutnya.