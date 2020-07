Naik Rp199 per Kilogram, Harga Minyak Sawit Mentah di Jambi Makin Tinggi

PIKIRAN RAKYAT – Dalam periode 3 hingga 9 Juli 2020, harga minyak sawit mentah atau CPO di Provinsi Jambi megalami kenaikan.

Di mana kenaikan harga ini dirasa cukup signifikan yaitu sebesar Rp199 per kilogramnya.

Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, harganya hanya sebesar Rp 6.851 dan sekarang menjadi Rp 7.050 per kilogram.

"Hasil yang ditetapkan tim perumus, untuk harga inti sawit naik tipis hanya Rp7 dari Rp3.756 menjadi Rp3.763 per kilogram, dan harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada periode kali ini juga naik tipis hanya Rp30 dari Rp1.142 menjadi Rp1.172 per kilogram," kata Pejabat Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun.

Kesepakatan untuk menaikan harga CPO di Jambi ini dilakukan oleh tim perumus bersama dengan para petani dan perusahaan perkebunan sawit seta pihak terkait.

Hal ini berdasarkan pada beberapa waktu periode lalu dan pada periode kali ini.

Sebagaimana dikutip FIXJAMBI.COM dari Antara, harga TBS untuk usia tanam 3 tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.172 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp1.242 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp1.300 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp1.355 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp1.389 per kilogram.