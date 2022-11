Ketahui Pengertian PLC, Fungsi, Jenis, Beserta Penggunaannya

PIKIRAN RAKYAT - Penemuan PLC berawal dari sebuah komentar yang dilontarkan oleh salah satu produsen mobil AS, yang mengatakan bahwa dirinya harus membuat ulang perlengkapan setiap kali memperkenalkan model baru dan ingin mengurangi proses ini.

Melansir dari Kelasplc.com, PLC merupakan singkatan dari Programmable Logic Controller atau yang juga dikenal dengan Programmable Controller.

Seiring dengan berkembangnya teknologi terbaru, PLC saat ini telah menjadi suatu bagian integral dari sistem kontrol pada lingkungan industri.

Sebelumnya, pada tahun 1969, persaingan antara para produsen akhirnya menghasilkan penemuan PLC ini yang memungkinkan untuk mengubah atau membuat fungsi sirkuit dengan mudah.

Pengertian PLC

Pada dasarnya, PLC merupakan pengatur atau pengendali yang bekerja berdasarkan logika tertentu (if - then) yang dapat diprogram dan diprogram ulang (programmable or repogrammable).

Mikroprosesor ini berguna untuk otomatisasi dalam proses industri seperti pengontrolan dan pengawasan mesin di jalur perakitan suatu pabrik.

Membahas mengenai perangkatnya, PLC sendiri memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar diantaranya seperti relay, sensor, magnetic contactor dan lain sebagainya.

Sementara bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengoperasian PLC tidak sama dengan bahasa pemrograman pada umumnya.