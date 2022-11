CSR Outlook 2022: Membangun Ekonomi Berkelanjutan hingga Perlunya Inovasi Baru

PIKIRAN RAKYAT - Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang tak bisa dilepaskan.

Dalam media dialog CSR Outlook 2022 bertajuk Creating Shared Value: A New Way of Doing Business yang digelar PT Olahkarsa Inovasi Indonesia di Jatiluhur Valley & Resort, Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat 25 November 2022, Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial Angkie Yudistia, bicara soal membangun ekonomi secara inklusif.

Dikatakan olehnya, sudah seharusnya perusahaan melakukan budaya kerja inklusif. "Pemerintah sudah mengakomodir peraturan, jadi kalau kita lihat ada di UU No.8 Tahun 2014 tentang Penyandang Disabilitas," tuturnya secara daring.

Kata Staf Khusus Presiden RI itu, perusahaan juga mesti melihat pegawai sebagai aset tanpa diskriminatif.

Sementara itu, Direktur Human Capital PT Kimia Farma Dharma Syahputra menuturkan, yang membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain adalah core value. Hal tersebut, kata dia, merupakan bagian dari CSR.

Sementara itu Chief Marketing and Corporate Communication Officer PT Sicepat Ekspres Indonesia Wiwin Dewi Herawati bicara soal strategi bisnis berkelanjutan.

Dia mengungkapkan hal berkelanjutan yang dilakukan oleh Si Cepat bertujuan supaya bisa berkontribusi dalam efisiensi. "Kemudian kami juga bisa produktif dan efektif," tuturnya.

Dikatakan oleh Wiwin, pihaknya saat ini tengah melakukan 4R, yakni Reduse, Reuse, Replace, dan Recycle.