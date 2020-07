Riset Konsumen, Belanja Online Meningkat Pesat Selama Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah Pandemi Covid-19, perilaku masyarakat dalam berbelanja berubah drastis. Menurut lembaga riset Snapcart, berbelanja online meningkat bahkan semakin menjadi pilihan utama konsumen. Di saat kebijakan physical distancing diberlakukan, masyarakat mencari opsi lain yang lebih aman bagi mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan.

Menurut Astrid Wiliandry Direktur Snapcart, di Jakarta, Senin 6 Juli 2020, di saat kebijakan physical distancing telah diberlakukan, masyarakat mencari opsi lain yang lebih aman bagi mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan dari rumah. Ada pemain yang menjadi lebih unggul karena ragam produk yang lebih menarik dan tawaran harga yang lebih kompetitif.

Snapcart mencatat Bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran merupakan bulan berbelanja online paling tinggi dalam budaya masyarakat Indonesia. Selama bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran 2020 yang berlangsung di tengah Pandemi Covid-19, berbelanja online bahkan semakin menjadi pilihan utama konsumen.

Ada sejumlah pemain yang turut meramaikan belanja online seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Bibli, dll. Hasilnya, 66% konsumen dari 1.000 responden seluruh Indonesia selama Ramadan dan Hari Raya Lebaran 2020 lalu, memilih Shopee sebagai situs belanja online yang paling diingat (top of mind).

Data lebih detail, 58% konsumen di Jabodetabek memilih Shopee sebagai situs belanja online yang paling diingat, dan 72% konsumen non Jabodetabek. Disusul 16% konsumen memilih situs Tokopedia; 19% Jabodetabek dan 12% non Jabodetabek. Kemudian 12% konsumen memilih Lazada; 13% Jabodetabek dan 10% non Jabodetabek. Dan 4% konsumen memilih Bukalapak; 5% Jabodetabek dan 3% non Jabodetabek. Disusul Blibli, JD.ID, Akulaku, OLX, dan Sociolla.

Hasil riset Snapcart yang berlangsung selama pandemi ini juga menunjukkan, Shopee merupakan situs belanja online yang paling sering digunakan dalam berbelanja selama Ramadan dan Hari Raya Lebaran 2020 lalu (66%), dimana 59% konsumen di Jabodetabek memilih Shopee dalam berbelanja online, dan 72% konsumen non Jabodetabek juga memilih Shopee. Sedangkan Tokopedia (15%), Lazada (12%), dan Bukalapak (5%). Disusul JD.ID, Blibli, Zalora, Sorabel, Berrybenka, Qoo10, dan Zilingo.

Astrid Wiliandry mengatakan, Shopee menjadi lebih unggul bukan hanya karena ragam produk yang lebih menarik dan tawaran harga yang lebih kompetitif, tetapi juga terus melengkapi platformnya dengan fitur yang memperpanjang time spent dan engagement di dalam aplikasinya menjadikan daya tarik tersendiri untuk para penggunanya.