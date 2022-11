Community Officer BTPN Syariah, Kesempatan Berkarya Menjadi #bankirpemberdaya

PIKIRAN RAKYAT - Kesuksesan program pendampingan dan pemberdayaan Ibu-Ibu Nasabah BTPN Syariah terletak di tangan para Community Officer (CO) atau yang biasa disebut sebagai #bankirpemberdaya.

Lewat tangan dingin CO, nasabah dibina dan didampingi dimulai sejak awal proses, hingga Ibu Nasabah mencapai setiap mimpinya. CO berperan sebagai role model dalam membangun 4 karakter unggul nasabah yaitu Berani, Disiplin, kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Tugas CO mendampingi kurang lebih 40 komunitas nasabah, masing-masing terdiri dari 10-20 ibu nasabah.

Adalah sosok Luly Herlyani yang saat ini tengah meniti karier sebagai Community Officer BTPN Syariah area Ciwidey. Profesinya sebagai CO, sesuai dengan karakter dirinya. Menurut Luly pekerjaannya bisa memberi makna yang nyata dengan memberi kesempatan ibu-ibu Indonesia agar semakin berdaya dan mewujudkan kehidupan mereka yang lebih baik.

"Melihat langsung perjuangan ibu-ibu yang awalnya tidak memiliki apa pun dalam kehidupannya, kemudian perlahan mengalami kemajuan lewat usaha yang dijalankan, menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi saya," ujarnya.

Selama mendampingi para nasabah, Luly menanamkan sikap BDKS kepada nasabahnya agar berani belajar dan menerima tantangan. “Jadi saya menempatkan diri juga sebagai orang yang sama-sama belajar. Dengan begitu, tidak ada kata salah, semua jadi harus berani mencoba,” tegasnya. Community Officer di BTPN Syariah diberi tempat tinggal bersama community officer lainnya supaya bisa lebih menjangkau tempat nasabah, bonusnya juga mereka jadi memiliki saudara perempuan baru.“Rasanya seru bisa mendapat teman kerja rasa keluarga, sama-sama saling support dalam menghadapi dinamika pekerjaan,” tutur Luly.

Kualifikasi dan Benefit menjadi Community Officer

Bagi perempuan-perempuan muda yang siap berpetualang ke pelosok-pelosok Indonesia menjadi #bankirpemberdaya membantu dan mendampingi ibu-ibu secara langsung sekaligus meniti karir di dunia perbankan, seperti Luly, BTPN Syariah membuka kesempatan karir sebagai Community Officer dengan kualifikasi, sebagai berikut:



- Perempuan, usia 18-29 tahun

- Pendidikan minimal SMA/sederajat

- Senang berpetualang

- Bisa mengendarai sepeda motor (manual)

Benefit dan fasilitas lowongan kerja BTPN

- Pendapatan Tetap & THR