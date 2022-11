HLN77 Menyongsong G20 Ambil Bagian Dalam Transisi Energi

PIKIRAN RAKYAT - Pada Senin, 14 November 2022, sehari menjelang pelaksanaan G20 Summit 2022 di Bali, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menyampaikan rencana pelaksanaan acara Hari Listrik Nasional ke-77 tahun 2022 (HLN ke-77) dengan tema "Post G20 Summit : Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060 (Pasca-KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE Tahun 2060)”.

Acara yang terdiri dari Seminar dan Pameran Industri Ketenagalistrikan ini akan diselenggarakan pada 29-30 November 2022 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Ketua Panitia HLN ke-77, Noesita Indriani menyampaikan, pelaksanaan HLN ke-77 setelah G20 Summit diharapkan dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya pada pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait hasil-hasil dan tindak lanjut G20 Summit dengan fokus pada sektor energi khususnya subsektor kelistrikan.

Akan dihadiri 300 peserta dari berbagai industri ketenagalistrikan dan lebih dari 30 peneliti dan ahli di sektor energi dan ketenagalistrikan baik nasional maupun internasional akan berbagi informasi, pengetahuan, dan tekhnologi terkini serta lebih dari 30 exhibitor akan memamerkan teknologi-teknologi terakhir terkait Transisi Energi. Diantaranya adalah, Advance VRE technology, Hydrogen, nuclear, flexible power plant, decarbonization, digital technology, etc.

Wakil Ketua Umum MKI Chairani Rachmatullah yang mewakili Ketua Umum MKI Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, dengan mengusung Sub-Tema Utilizing The Decarbonization Flexible Technology For Grid Stability (Memanfaatkan Teknologi Dekarbonisasi yang Fleksibel Untuk Stabilitas Grid),peringatan HLN ke-77 dapat memberi penegasan bahwa 2 pekerjaaan rumah Indonesia dalam rangka transisi energi Indonesia menuju NZE 2060 yaitu pengembangan/pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Energi nir karbon lainnya yang masif dan Dekarbonisasi pada PLTU eksisting. Diharapkan dapat disampaikan peluang dan tantangan ini kepada semua stakeholder baik nasional maupun global.

Penyelenggaraan HLN ke-77 oleh MKI adalah kelanjutan dari HLN-HLN sebanyak 10 kali sebelumnya yang dilaksanakan dengan sukses akan menjadi forum terkemuka bertaraf internasional bagi para pelaku industri tenaga listrik nasional dan regional Asia. HLN ke-77 ini juga merupakan HLN pertama yang dilakukan secara langsung, setelah 2 kali sebelumnya dilaksanakan secara online karena pandemi Covid-19.

Ketua Umum MKI juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan HLN ke-77 diantaranya; PLN, Huawei, SSP Group, Pertamina, Adaro Power, Elsewedy, Hitachi Energy, North Sumatera Hydro Energy dan masih banyak lagi.

Informasi lebih lanjut mengenai HLN ke-77 bisa mengunjungi situs www.mki-ieps.id.***