Ekonomi Global Mulai Pulih Meski Pandemi Covid-19 Belum Usai,Nilai Tukar Rupiah Menguat Tipis 8 Poin

PIKIRAN RAKYAT - Rupiah dibuka menguat 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp14.275 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.283 per dolar AS.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis 2 Juli 2020, berpotensi menguat tipis seiring membaiknya data ekonomi global.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra, di Jakarta mengatakan data tenaga kerja dan data indeks aktivitas manufaktur memberikan sentimen positif ke aset berisiko.

"Rilisan data ekonomi AS yaitu data tenaga kerja dan data indeks aktivitas manufaktur bulan Juni semalam memberikan sentimen positif ke aset berisiko, karena data menunjukkan pemulihan ekonomi di tengah pembukaan kembali aktivitas ekonomi meski pandemi Covid-19 masih berlangsung," katanya, Kamis 2 Juli 2020.

Selain itu, lanjut Ariston, pasar juga mendapat kabar baik dari kemajuan penemuan vaksin oleh perusahaan farmasi Pfizer.

Pagi ini, sejumlah aset berisiko Asia seperti indeks saham dan nilai tukar pasar berkembang terlihat menguat.

Namun demikian, sentimen negatif yang masih membayangi pergerakan pasar bisa menutupi sentimen positif tersebut.