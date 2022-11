bank bjb Dinobatkan Sebagai Pengelolaan Aset dan Liabilitas Terbaik

PIKIRAN RAKYAT - Di penghujung 2022, bank bjb kembali meraih prestasi. Kali ini, bank bjb dinobatkan sebagai The Most Outstanding Bank in Asset & Liabilities Management Strategy di ajang CNBC Indonesia Awards 2022. Predikat tersebut diraih bank bjb karena telah berhasil menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan pengelolaan aset dan liabilitas terbaik berdasarkan sejumlah kriteria. Adapun penghargaan diberikan pada acara Road to CNBC Indonesia Awards 2022.

Acara The Best Regional Banks yang bertajuk “Ekonomi RI Melejit, BPD Siap Pacu Bisnis!" tersebut diselenggarakan secara virtual pada Rabu 9 November 2022 via Zoom, disiarkan dari Studio CNBC Indonesia TV, Jakarta Selatan. Penghargaan diterima oleh Deputy Corporate Secretary bank bjb Devi Fajar Nugraha.

Beberapa indikator yang menjadi penilaian adalah data bahwa BJBR telah melakukan pengelolaan aset produktif dan liabilitas yang sangat baik, yang tercermin dari perolehan laba yang naik dalam beberapa tahun terakhir. Laba BJBR mampu tumbuh 10,8% secara CAGR dalam 5 tahun terakhir. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan kredit yang tetap tumbuh 6,0% secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir, ditengah penyaluran kredit perbankan nasional lebih lambat, yang tumbuh hanya 4,0% pada periode yang sama.

Sementara itu, kredit dan pembiayaan menyumbang 67% dari total aset. DPK mampu tumbuh 8,8% CAGR dalam lima tahun terakhir, sejalan dengan pertumbuhan liabilitas 8,5% CAGR di periode yang sama. BJBR juga mampu menjaga liabilitas (Loan to Deposit Ratio di kisaran optimal yakni 88,65% rata-rata selama lima tahun terakhir. Dengan rasio yang sehat tersebut, BJBR juga tidak mengalami permasalahan likuiditas.

Dari sisi kualitas aset, BJBR juga mampu mempertahankan rasio NPL jauh di bawah industri secara rata-rata dalam lima tahun terakhir. NIM BJBR juga menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan big regional bank lainnya, yakni di kisaran rata-rata 6,02% (vs 5,8% peers). Oleh sebab itu, CNBC menobatkan BJBR sebagai BPD dengan pengelolaan aset dan liabilitas terbaik.

"Kami menghaturkan terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan CNBC kepada bank bjb. Predikat The Most Outstanding Bank in Asset & Liabilities Management Strategy menunjukan bahwa bank bjb adalah perusahaan yang tangguh dan tetap mampu berkembang pesat dalam menghadapi tantangan zaman. Prestasi ini dapat diraih atas kerja keras dan dedikasi seluruh insan bank bjb dalam memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat," ungkap Yuddy Renaldi Direktur Utama bank bjb secara terpisah.***