98 Persen Pelaku Industri Kreatif Terdampak Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Sebagian besar usaha mikro kecil menengah (UMKM) sektor industri kreatif, mencapai 98%, terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 70% mengalami penundaan proyek atau pekerjaan, 67% mengalami penurunan penjualan dan pemasukan, 59% mengalami pembatalan proyek, dan 21% mengalami kesulitan bahan baku.

Demikian diungkapkan Director Incubator Sekolah Bisnis Manajemen (SBM)/LPK Institut Teknologi Bandung (ITB), Dina Dellyana, pada webminar Grow Your Businesses in the Mid of Pandemic akhir pekan lalu. Menurut dia, hanya 8% yang mengalami penambahan omzet dan itu terjadi di sektor games serta animasi.

"Beberapa waktu lalu kami melakukan penelitian terhadap 425 UMKM, yang didominasi fesyen dan kuliner. Hasilnya, sebagian besar terdampak negatif," tuturnya.



Penelitian tersebut, menurut dia, dilakukan secara daring pada 24 Maret-14 April 2020. Ia mengatakan, penelitian dilakukan untuk melihat imbas Covid-19 terhadap industri kreatif selama fase awal (fase kaget).

"Menghadapi kondisi ini, UMKM mengambil langkah berbeda," ujarnya.

Dina mengatakan, ada pelaku industri kreatif yang mengubah produk dan menambah layanan, seperti UMKM fesyen yang beralih menjadi membuat masker. Ada juga startup digital yang menjual kopi, untuk menjaga cashflow agar berjalan.



Ia menilai, pola efisiensi yang dilakukan pelaku industri kreatif umumnya lebih humanis. Mereka memilih efisiensi di sektor operasional untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tenaga kerja menjadi yang terakhir mereka sentuh. Pelaku industri kreatif sangat tidak setuju dengan pengurangan karyawan karena tidak tega, kasihan. Akhirnya mereka melakukan subsidi," ujar Dina.

Kendati menghindari PHK, menurut dia, penundaan gaji, terutama di top level tidak bisa dihindari. Mereka pun lebih aktif dan kreatif mencari sumber pemasukan baru serta membuat produk baru sesuai kebutuhan pandemi.



Bagi pelaku industri kreatif yang ingin bertahan di tengah pandemi, ia menyarankankan agar menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Beberapa diantaranya adalah dengan membangun kolaborasi bersama subsektor lain, mengubah cara pembayaran, serta mengurangi pos yang tidak perlu.