Microsoft Mendadak Tutup Toko Ritelnya secara Permanen di Seluruh Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Kabar mengejutkan datang dari Microsoft yang mengumumkan rencananya untuk menutup seluruh toko ritel Microsoft Store secara permanen di seluruh dunia.

Namun, masih ada empat lokasi yang akan ditata ulang sebagai pusat pengalaman tapi tidak lagi menjual produk.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Verge, empat lokasi tersebut adalah Fifth Ave di New York City, Oxford Circus di London, Westfield Sydney di Sydney, dan lokasi kampus Redmond. Toko yang berada di London, baru saja dibuka sekitar setahun yang lalu.

Baca Juga: Tikam 6 Orang Termasuk Polisi, Pelaku Teror di Glasgow Skotlandia Ditembak Mati

Semua lokasi Microsoft Store lainnya di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia akan ditutup, perusahaan akan berkonsentrasi pada ritel digital yang diharapkan lebih maju.

Microsoft mengatakan, situs Microsoft.com dan toko-toko Xbox serta Windows mencapai pelanggan bulanan hingga 1,2 miliar di 190 pasar.

Microsoft mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan PHK karyawan akibat dari penutupan toko ritel besar-besaran tersebut.

Baca Juga: Celta Vigo vs Barcelona: Quique Setien Siapkan Pasukan Pemain Muda

“Komitmen kami untuk menumbuhkan dan mengembangkan karier dari kesatuan talenta yang beragam ini lebih kuat dari sebelumnya,” kata Porter David selaku Wakil Presiden Microsoft Store di sebuah unggahan LinkedIn.