Harga Tomat Melonjak hingga 100 Persen, Cabai Justru Terjun Bebas

PIKIRAN RAKYAT - Harga sejumlah sayuran di Tatar Galuh Ciamis bervariasi. Kenaikan harga paling signifikan adalah tomat yang melonjak hingga 100 persen. Sebaliknya, harga cabai yang sempat tinggi beberapa waktu lalu, saat ini anjlok.

Di Pasar Manis, pasar tradisional terbesar di Ciamis, Rabu 2 November 2022, harga cabai rawit merah hanya Rp 50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp 80.000.

Cabai rawit hijau Rp 30.000 per kilogram, sebelumnya Rp 40.000. Kemudian cabai merah besar untuk eceran Rp 5.000 per ons atau Rp 50.000 per kilogram, tapi jika membeli 1 kilogram Rp 40.000.

Harga cabai ini turun dari sebelumnya Rp 60.000. Cabai besar hijau Rp 25.000, turun dari Rp 40.000 per kilogram.

Cabai keriting merah berkisar Rp 50.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat melonjak tinggi hingga 100 persen.

Harga tomat buah Rp 12.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 6.000. Sedangkan tomat sayur Rp 10.000 naik dari sebelumnya Rp 4.000.

“Harga cabai yang turun drastis, tomat melambung tinggi. Kalau harga eceran memang sedikit lebih mahal dibandingkan jika membeli per kilo. Harga sayuran juga sangat bervariasi,” kata Iis, pedagang sayuran di Blok A Pasar Manis.

Pengaruh cuaca