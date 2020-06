Aktivitas Manufaktur dan Sektor Jasa Berpotensi Pulih, Kurs Rupiah Menguat per Rabu 24 Juni 2020

PIKIRAN RAKYAT - Terdorong oleh potensi pemulihan ekonomi global, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu 24 Juni 2020 pagi, bergerak menguat.

"Hari ini ada potensi penguatan untuk rupiah terhadap dolar AS karena pasar kembali merespons positif potensi pemulihan ekonomi di tengah pandemi," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Rabu 23 Juni 2020.

Rupiah dibuka menguat 52 poin atau 0,36 persen menjadi Rp14.110 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.162 per dolar AS.

Baca Juga: Pernah Gagal Berumah Tangga, Anang Hermansyah Singgung Kepercayaan dalam Pernikahan

Data indeks aktivitas manufaktur dan sektor jasa yang dirilis kemarin di kawasan Eropa, Australia dan AS, menunjukkan pemulihan.

Menurut Ariston, hal tersebut juga memberi bukti pembukaan ekonomi dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian d itengah pandemi.

Selain itu, lelang sukuk kemarin memperlihatkan minat investor yang masih tinggi terhadap Indonesia.

Baca Juga: Ungkap Perkembangan Kasus Marga Latuconsina dan Andre Taulany-Rina Nose, Prilly: Aku Udah 'It's OK'

"Pemerintah berhasil menjual surat berharga melebihi target, yang berarti minat cukup tinggi. Dan ini positif untuk rupiah," ujar Ariston.