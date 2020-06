KUR Rp 129 Triliun Belum Terserap, Teten Masduki: Rasanya Cukup untuk Biayai UMKM

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyiapkan alokasi anggaran Rp 124 triliun, untuk pemulihan usaha terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu Kementerian KUKM juga mengalokasikan Rp 1 triliun untuk pembiayaan baru atau modal bagi koperasi simpan-pinjam.



Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri KUKM Teten Masduki saat mengunjungi shelter Koperasi Petani Kopi Klasik Beans, Desa Cempaka Mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Minggu, 21 Juni 2020.

"Selain itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan tahun ini masih ada Rp 129 triliun yang belum terserap, jadi saya rasa cukup untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," ujarnya.



Langkah itu, kata Teten, tak lepas dari kondisi di mana hampir 70 persen UMKM di Indonesia merasakan dahsyatnya dampak pandemi Covid-19.

Omzet dan pendapatan mereka menurun drastis, sehingga banyak yang bahkan tidak sanggup lagi membayar cicilan pinjaman modal ke bank atau lembaga keuangan lain.

Teten menambahkan, pemulihan UMKM akan dilakukan dalam beberapa fase yang didahului dengan kebijakan relaksasi pemulihan cashflow.

"Kebijakan relaksasi yaitu penundaan cicilan selama enam bulan dan pemerintah memberikan subsidi bunga kredit," ucapnya.



Sedangkan anggaran yang disiapkan, di antaranya adalah untuk memberikan pinjaman baru kepada pelaku UMKM terdampak. Namun pinjaman dengan bunga sangat ringan itu tidak diberikan langsung dari kementerian ke pelaku, tetapi diakses melalui lembaga keuangan.

Meskipun demikian, Teten mengaku bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiapkan sektor-sektor UMKM mana saja yang paling siap untuk dipulihkan. Soalnya pemulihan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan status daerahnya.



Di sisi lain, Teten optimistis pemulihan UMKM bisa sesuai harapan. Soalnya selama ini ia pun melihat banyak pelaku usaha yang masih bisa bertahan, karena mampu beradaptasi dengan kondisi pandmei dan terus mengikuti permintaan pasar.



"Misalnya ada yang banting setir dari dari membuat sepeda ke pembuatan produk kesehatan yang diperlukan seperti masker. Selain itu mereka juga mulai mengalihkan fokus ke sistem pemasaran daring, terbukti dengan catatan Bank Indonesia di mana transaksi daring sampai bulan lalu naik 18 persen. Namun sayang pelaku UMKM yang terkoneksi ke pasar daring baru 13 persen atau sekitar 8 juta pelaku," kata Teten.

Sementara itu Sekretaris Menteri KUKM Rully Indrawan mengatakan, koperasi saat ini memiliki peran yang sentral dalam pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19. Soalnya dampak tersebut memang sangat hebat sehingga pemulihan harus diakui sangat berat.



"Seberapa besar pun pemerintah menggelontorkan bantuan, saat ini tidak bisa serta merta menyelesaikan seluruh persoalan. Maka solusinya adalah masyarakat didorong dan difasilitasi untuk bangkit sendiri (self help)," tutur Rully.



Metode "Self Help" tersebut, kata Rully, paling efektif jika dilakukan secara berkelompok sehingga masyarakat pelaku usaha bisa membantu satu sama lain. Di sinilah peran koperasi menjadi sangat penting, karena bisa mewadahi para pelaku dan meningkatkan skala usaha mereka menjadi lebih baik.



Menurut Rully, koperasi juga memungkinkan iklim dan infrastruktur digital untuk pasar daring bisa terakses oleh lebih banyak pelaku usaha. Apalagi kondisi masyarakat Indonesia memang masih dalam transisi kebudayaan di mana sebagian sudah memiliki akses digital yang tinggi, sementara yang lainnya masih awam terhadap teknologi informasi. ***