Tranformasi Dorong Optimisme BNI

(ki-ka) Menteri BUMN Erick Thohir, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Mennko Marves Luhut B. Pandjaitan, Former PM of The United Kingdom Tony Blair, dan Wamen BUMN I Pahala Nugraha Mansyuri dalam SOE International Conference #BUMNuntukG20 #SOEInternationalConference di Bali Nusa Dua, Senin (17/10). /dok. Bank BNI