BNI Berikan Penawaran Suku Bunga 2,76% p.a untuk Miliki Hunian Idaman Lewat BNI Griya

PIKIRAN RAKYAT - Memiliki rumah impian sudah menjadi cita-cita masyarakat khususnya generasi milenial. Namun, terkadang masyarakat tidak tahu info mengenai harga hunian maupun pembelian mengenai rumah yang diinginkan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memahami permasalahan tersebut dan menghadirkan solusi melalui BNI Griya.

BNI Griya sendiri merupakan fasilitas pembiayaan konsumer yang dapat digunakan untuk tujuan pembelian, pembangunan/renovasi, top up, refinancing, atau take over properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kaveling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, saat ini BNI melalui BNI Griya memberikan penawaran menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian yang diidamkan.

"Saat ini BNI memberikan penawaran suku bunga mulai dari 2,76% p.a dan opsi bayar bunga saja hingga 2 tahun pertama, sehingga cicilan menjadi lebih ringan," ungkapnya.

BNI Griya menghadirkan lebih dari 1.500 pilihan properti baru dari 78 developer terbaik, di antaranya Sinarmas Land, Ciputra, Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, dan masih banyak lainnya.

Untuk mengakses beragam penawaran tersebut, masyarakat dapat mengakses portal properti berbasis web yang dapat diakses melalui https://bnidigigriya.id.

Lebih lanjut, Okki menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk mencoba mengakses BNI Griya karena banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Salah satunya ialah pengajuan yang dilakukan secara daring.

"Pengajuan KPR akan sangat mudah karena dilakukan secara online dengan eForm BNI Griya yang dapat diakses melalui BNI Mobile Banking, Website BNI atau ketik : https://bit.ly/eFormBNIGriya," pungkas Corina.***