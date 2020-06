Klaim Tiongkok Gelombang Kedua Covid-19 Teratasi dan Pengangguran Lebih Rendah di AS,Picu Emas Turun

PIKIRAN RAKYAT - Klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dan laporan Beijing wabah virus corona telah berada di bawa kendali, buat emas kembali tergelincir pada akhir perdagangan Kamis 18 Juni waktu setempat atau Jumat pagi 19 Juni 2020 WIB.

Akan tetapi meningkatnya infeksi secara global membatasi kerugian logam safe-haven.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, melemah 4,5 dolar AS atau 0,26 persen, menjadi ditutup pada 1.731,10 dolar AS per ounce.

Baca Juga: Tips Aman Gunakan Toilet Umum agar Tak Tertular Covid-19, di Antaranya Tutup Kloset sebelum Disiram

Emas berjangka turun tipis 0,9 dolar AS atau 0,05 persen menjadi 1.735,60 dolar AS per ounce pada Rabu 17 Juni, setelah terangkat 9,3 dolar AS atau 0,54 persen menjadi 1.736,50 dolar AS pada Selasa 16 Juni.

"Emas menyerahkan kenaikan awal karena beberapa laporan positif dari Beijing bahwa mereka telah berhasil menahan penyebaran wabah," kata Edward Moya, analis pasar senior di broker OANDA.

"Data klaim pengangguran semakin baik. Situasi ekonomi mungkin menjadi lebih baik pada akhirnya."

Baca Juga: Lakukan Tracing, Dinkes Kota Bandung Temukan Lebih dari 500 Orang Kontak Dekat dengan Pasien Positif

Klaim awal untuk tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun selama 11 minggu berturut-turut, mendorong klaim lebih jauh dari rekor 6,867 juta pada akhir Maret. Namun, laju pemulihan pasar tenaga kerja AS tampaknya terhenti.