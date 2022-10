BNIDirect Sukses Jadi Seamless Financial Platform

PIKIRAN RAKYAT - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus memperkuat dukungan dalam peningkatan produktivitas nasabah bisnis dengan solusi digital cash management BNIDirect. Terlebih, kondisi ekonomi pada periode pemulihan nasional menuntut transformasi digital yang komprehensif dari semua pelaku ekonomi.

Dalam upaya ini, BNI sukses menjadi salah satu pemenang dalam Marketeers Editor’s Choice Award 2022 kategori Seamless Financial Platform of the Year.

BNI dinilai mampu menggelar kampanye marketing kreatif, membangun inovasi, melakukan customer engagement, hingga merilis produk dan layanan yang impactful yang tidak biasa dan berdampak pada bisnis perusahaan.

Penghargaan ini diserahkan oleh Editor in Chief Marketeers Sigit Kurniawan kepada General Manager Divisi Solusi Wholesale BNI Indra Gunawan di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Dalam keterangannya, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan BNI telah mendukung nasabah selama lebih dari sepuluh tahun, khususnya dalam menciptakan proses keuangan bisnis yang efisien dengan BNIDirect.

Editor in Chief Marketeers Sigit Kurniawan dan General Manager Divisi Solusi Wholesale BNI Indra Gunawan dalam Marketeers Editor’s Choice Award 2022 di Jakarta, Rabu (12/10/2022)./ dok. BNI

Perseroan mengedepankan tiga fungsi utama yakni collection management, liquidity management, dan payment management yang dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi web based atau pun mobile.

“Kami berterima kasih atas penghargaan terhadap solusi digital BNIDirect. Tentunya layanan yang selama ini telah banyak membantu nasabah selalu kami tingkatkan untuk terus mendorong kinerja pemulihan kinerja bisnis lebih kuat dan berkelanjutan di era digitalisasi ke depannya,” katanya.

Okki melanjutkan, BNIDirect merupakan solusi yang tepat untuk membantu nasabah dalam pengelolaan cash flow keuangan, memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan dapat dilakukan dengan optimal melalui manajemen likuiditas.