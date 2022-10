Harga Emas Hari Ini 12 Oktober 2022: Naik Setelah 4 Hari Terjun Bebas

PIKIRAN RAKYAT – Harga emas hari ini 12 Oktober 2022 mengalami penguatan usai akhir perdagangan pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Penguatan harga emas pada penutupan perdagangan Selasa, 11 Oktober 2022 didorong oleh pembelian safe-heaven dan setelah sebelumnya emas mengalami penurunan tajam karena sinyal hawkish dari Federal Reserve AS.

Kontrak pengiriman emas untuk Desember di Divisi Comex New York Exchange mengalami penguatan 10,80 dolar AS atau 0,64 persen menjadi ditutup pada 1.686,00 dolar AS per ounce.

Penguatan ini menjadi sinyal positif untuk menghentikan kerugian setelah sebelumnya mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut.

Emas berjangka anjlok 34,10 dolar AS atau 1,99 persen menjadi 1.675,20 dolar AS pada Senin 10 Oktober 2022.

Sebelumnya emas berjangka juga jatuh 11,5 dolar AS atau 0,67 persen menjadi 1.709,30 dolar AS pada Jumat, 7 Oktober 2022 dan relatif tak berubah dari hari sebelumnya yakni 1.720,80 dolar AS pada Kamis 6 Oktober 2022.

Menyikapi pelemahan harga emas, Wakil Ketua Federal Reserve Lael Brainard pada Senin 10 Oktober 2022 mengatakan bahwa pihaknya perlu menerapkan kebijakan ketat.

Pasalnya, kerusakan ekonomi akibat kenaikan suku bunga baru-baru ini memang belum terasa tetapi bukan berarti tak akan terjadi.