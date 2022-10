Berbagi di Hari Jadi, Bank Mandiri Tebar Promo Paten di Merchant Populer

PIKIRAN RAKYAT – Bank Mandiri berkeinginan untuk dapat berbagi kebahagiaan dengan nasabah di hari ulang tahun (HUT) perseroan ke-24. Hal ini menjadi bentuk apresiasi atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan nasabah. Salah satunya melalui program promo HUT ke-24 di berbagai merchant popular saat bertransaksi dengan super app Livin’ by Mandiri, kartu kredit dan kartu debit Mandiri

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menjelaskan, program ini akan berlangsung di sepanjang Oktober 2022 dan dapat dimanfaatkan seluruh nasabah untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari kebutuhan harian, fesyen, gaya hidup, hiburan, travelling, hingga kebutuhan investasi, baik yang dijual secara online ataupun di outlet merchant.

Informasi detil dan ketentuan terkait program promo HUT ke-24 ini dapat dilihat pada bmri.id/HUTMandiri24

“Selain sebagai medium berbagi kebahagiaan, program ini juga diharapkan bisa menjadi event aktivasi dan akuisisi nasabah baru, khususnya dari segmen milenial, agar dapat merasakan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan dengan alat bayar Bank Mandiri. Apalagi di tengah upaya pemerintah mendorong konsumsi masyarakat untuk menjaga laju pemulihan ekonomi,” kata Aqua dalam keterangan resminya, Senin (10/10).

Sejalan dengan usia yang menginjak 24 tahun, tambahnya, program promo yang diberikan pun mengandung angka 24, seperti bayar cuma 24% atau Rp24 ribu, diskon atau cashback hingga Rp2,4 juta, cicilan 0% selama 24 bulan, ataupun sistem beli 2 dapat 4.

“Di luar promo belanja itu, kami juga punya program cashback Rp50 ribu dengan buka tabungan NOW di Livin’ by Mandiri dan kesempatan dapat motor listrik tukar mulai dari 100 livin’ poin di program Yolo. Untuk kebutuhan investasi, nasabah juga bisa mendapatkan bonus 1.000 livin’ poin untuk pembelian ORI022 serta bebas biaya pembelian reksadana di Livin’ by Mandiri,” kata Aqua.

Dia mencontohkan, program bayar cuma 24% atau hanya Rp24 ribu bisa dinikmati di sejumlah merchant kuliner seperti Breadtalk, Grabfood, Hokben, J.Co, KFC, MaxxCoffee, Roppan dan Taco Bell.

“Dengan jumlah nasabah simpanan Bank Mandiri yang mencapai lebih dari 30 juta rekening, kami berharap program promo belanja ini juga dapat meningkatkan volume transaksi Livin’ by Mandiri yang pada Januari - Agustus 2022 telah mencapai lebih dari Rp1.500 triliun transaksi naik hampir 50% dari periode yang sama tahun lalu, dengan jumlah frekuensi transaksi mencapai 1.007 Juta transaksi finansial, meningkat 62% dari periode yang sama tahun lalu,” kata Aqua.

