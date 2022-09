Daftar Terbaru Harga BBM di SPBU usai Revvo 89 Naik Jadi Rp11.600, Mana yang Paling Murah?

PIKIRAN RAKYAT – Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina sejak 3 September 2022 dinaikkan pemerintah, yakni BBM bersubsidi Pertalite, Solar, dan BBM nonsubsidi Pertamax.

Kenaikan harga BBM di Tanah Air lantas menuai protes dari berbagai elemen masyarakat hingga menggelar sejumlah aksi demo penolakan.

Di balik kenaikan harga BBM di SPBU Pertamina, ada salah satu SPBU swasta pada saat itu menjual BBM yang lebih murah, yakni SPBU Vivo.

Mereka menjual salah satu jenis BBM bernama Revvo 89 dengan harga Rp8.900 per liter. Sontak, BBM tersebut menjadi incaran masyarakat karena harganya terpaut lebih murah ketimbang Pertalite di harga Rp10.000 dari harga sebelumnya Rp7.650 per liter.

Namun, keesokan harinya, SPBU Vivo akhirnya menaikkan harga menjadi Rp10.900 per liter, sedikit lebih mahal dari Pertalite.

Baru-baru ini, sejumlah pengendara mencoba beralih menggunakan Revvo 89 usai heboh Pertalite menjadi semakin boros dan kualitasnya menurun usai dinaikkan.

Tetapi, berdasarkan pantauan terbaru harga BBM di SPBU Vivo, pada Selasa, 27 September 2022, harga Revvo 89 kembali naik menjadi Rp11.600 per liter.

Berbeda dengan SPBU Vivo, SPBU swasta lainnya, BP AKR menurunkan dua jenis BBM sejak 14 September 2022 yang berlaku di Jabodetabek. Antara lain BP 90 dari Rp15.320 per liter menjadi Rp14.890 per liter dan BP 92 dari Rp15.420 per liter menjadi Rp14.990 per liter.