Tokopedia Satu-satunya Perusahaan Indonesia Raih Penghargaan Best Places to Work Asia-Pacific 2022

PIKIRAN RAKYAT - Perusahaan teknologi Indonesia dengan platform marketplace terdepan, Tokopedia berhasil memenangi penghargaan Best Places to Work Asia-Pacific 2022 dari PRWeek Asia dan Campaign Asia-Pacific, di kategori Best Employee Support.

Tokopedia menjadi perusahaan satu-satunya di Indonesia yang berhasil menang dalam penghargaan Best Places to Work Asia-Pacific 2022.

Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan lingkungan kerja terbaik bagi karyawan mereka serta sebagai inspirasi untuk menunjukkan tempat kerja dan inisiatif yang luar biasa.

Tokopedia memiliki tujuan menjadi ‘the most admired technology company’ atau ‘perusahaan teknologi yang paling dikagumi’ bagi para pekerja dan calon pekerja di Indonesia. Melalui penghargaan ini, Tokopedia menjadi lebih dekat untuk memenuhi misi ini.

Tokopedia mendukung pengalaman bekerja karyawan pada masa pandemi Covid-19, dengan memprioritaskan kesehatan dan wellbeing Nakama (sebutan karyawan Tokopedia), melalui:

Nakama Wellbeing Ecosystem

Sebutan ini memiliki arti dapat diakses kapan dan di mana saja. Saat ini, Tokopedia memiliki 6 pilar kesehatan; Mental Wellness (Kesehatan Mental), Physical Wellness (Kesehatan Fisik), Emotional Wellness (Kesehatan Emosional), Social Wellness (Kesehatan Sosial), Purpose Wellness (Kesehatan Tujuan), dan Financial Wellness (Kesehatan Finansial).

Karyawan dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk membantu meningkatkan motivasi, sekaligus menjaga kesehatan–baik fisik maupun mental di tengah pandemi.

Work Fun Home