Tarif Ojol di Zona Tiga Naik hingga 13 Persen, Ini Wilayahnya

PIKIRAN RAKYAT – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia berdampak pada berbagai sektor, khususnya mitra ojek online atau ojol.

Senior Vice President (SVP) Corporate Affairs Gojek, Rubi W Purnomo dalam keterangan resminya pada Minggu, 11 September 2022 di Denpasar, menyatakan untuk melakukan perubahan pada tarif ojol.

Menurutnya perubahan tersebut dilakukan guna untuk mendukung kesejahteraan pengemudi ojek online setelah diberlakukannya kenaikan BBM oleh pemerintah.

Pemberlakuan kenaikan tarif ojol itu, menurut Rubi akan diberlakukan mulai Minggu kemarin yang dibagi kedalam tiga zona, yakni Zona I terdiri dari seluruh Sumatera, Bali dan Jawa kecuali Jabodetabek.

Baca Juga: Terkenal di Berbagai Negara, Inilah Perusahaan Pemegang Hak Paten Mangkok Ayam atau Rooster Bowl

“Gojek memberlakukan perubahan tarif GoRide sesuai dengan peraturan yang berlaku efektif pada tanggal 11 September 2022,” ucap Rubi.

Rubi mengatakan, pada zona pertama akan naik sebesar 8 persen pada tarif bawah dan 8,7 persen untuk tarif batas atas.

Biaya tarif batas bawah ojol di zona pertama yang awalnya Rp1850 per kilogram menjadi Rp2.000 per kilogram sedangkan tarif batas atas yang mulanya Rp2.300 per kilogram menjadi Rp2.500 per kilogram. Sementara, tarif minimalnya ialah Rp8.000-Rp10.000.

Baca Juga: Gudang JNE di Depok Ludes Dilahap Si Jago Merah