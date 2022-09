Batal Naik, Berikut Update Harga BBM September 2022

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan tidak ada kenaikan harga BBM pada bulan September 2022.

Pengumuman ini sekaligus menepis kabar yang sebelumnya banyak beredar di masyarakat tentang kenaikan harga bahan bakar, khususnya BBM subsidi.

BBM subsidi memang sempat mengalami kenaikan harga di awal bulan Agustus imbas melonjaknya harga minyak dunia.

Selain itu, mulanya dana subsidi BBM diwacanakan bakal dialokasikan untuk jenis bantuan lain seperti BSU 2022 yang ditujukan kepada pekerja dengan pendapatan Rp3,5 juta.

Namun saat ini beberapa jenis BBM justru mengalami penurunan harga seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite yang notabene bahan bakar non subsidi.

BBM jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 per liter menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp17.900 per liter.

Penurunan serupa juga dialami oleh harga Pertamina Dex yang turun Rp1.500 per liter menjadi Rp17.400 per liter dari sebelumnya Rp18.900 per liter.

Sedangkan, Dexlite tercatat berada pada angka Rp17.100 per liter atau turun Rp700 per liter dari harga sebelumnya yang hanya Rp17.800 per liter.