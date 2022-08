Rupiah Kembali Melemah Pagi Ini hingga 7 Poin, Begini Penjelasan Pengamat Pasar Uang

PIKIRAN RAKYAT - Per pagi ini, Rabu 31 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang ditransaksikan antar bank di Jakarta kembali melemah hingga 7 poin atau 0,05 persen.

Artinya, pelemahan nilai tukar rupiah tersebut menyentuh angka Rp14.850 per dolar AS dibandingkan pada penutupan perdagangan sebelumnya masih Rp14.843 per dolar AS.

Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut diperkirakan karena dibayangi ekspektasi kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed).

Pengamat pasar keuangan Ariston Tjendra mengatakan nilai tukar rupiah masih memiliki peluang menguat, namun rentan melemah.

“Nilai tukar rupiah masih berpeluang menguat terhadap dolar AS hari ini, melanjutkan penguatannya kemarin tapi rentan pelemahan,” kata Ariston dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Ariston kemudian menyampaikan rilis data Purchasing Managers’ Index (PMI) meliputi aktivitas sektor manufaktur dan jasa China bulan Agustus.

Data tersebut dirilis pagi tadi, bisa menjadi katalis penguatan rupiah karena hasilnya masih di atas ekspektasi pasar.