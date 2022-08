Dukung AAJI Kembangkan UMKM di Bali, Allianz Indonesia Gelar Literasi Keuangan untuk Keluarga Muda

PIKIRAN RAKYAT - Allianz Life Indonesia secara konsisten mendukung upaya peningkatan literasi keuangan dan asuransi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Allianz Life Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli, berpartisipasi dalam kegiatan Industry Social Responsibility atau ISR, yang merupakan salah satu dari rangkaian acara Top Agent Award 2022 yang diselenggarakan oleh AAJI di Bali.

Menjadi bagian dari kegiatan ISR yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Desa Wisata Taro, Kabupaten Gianyar, Bali, Allianz Life Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan literasi keuangan dan asuransi kepada keluarga muda.

“Literasi keuangan dan asuransi adalah pengetahuan yang penting untuk dimiliki masyarakat Indonesia. Kami di Allianz, melakukan literasi keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, generasi milenial, sampai ke usia dewasa. Dengan memiliki pemahaman dasar sampai tingkat lanjut mengenai cara mengelola keuangan, kami percaya masyarakat Indonesia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik, dari sisi keuangan keluarga maupun untuk berbisnis,” kata Ni Made Daryanti, Ketua Yayasan Allianz Peduli.

Sebuah survey dan analisa yang diselenggarakan UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU tahun 2021, bertajuk Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia*, menyebutkan bahwa akibat pandemi, 75,3% rumah tangga yang memiliki anak mengalami penurunan pendapatan.

Fakta lain menyebutkan bahwa 51,5% responden tidak memiliki tabungan yang cukup. Untuk bertahan hidup, 27,3% responden menggadaikan harta benda, dan 25,3% responden meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman-teman.

Allianz Life Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli menyampaikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana untuk keluarga muda, yang dibuka dengan mengingatkan kembali pentingnya menabung, membuat pengeluaran berdasarkan skala prioritas.

Data ini menunjukkan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Kondisi kehidupan yang tidak terduga dapat menjadi pemicu tidak seimbangnya keuangan. Oleh karena itu, Allianz Life Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli menyampaikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana untuk keluarga muda, yang dibuka dengan mengingatkan kembali pentingnya menabung, membuat pengeluaran berdasarkan skala prioritas pencatatan keuangan (uang masuk dan uang keluar) sederhana, mempersiapkan dana darurat dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan asuransi, sebagai salah satu komponen dalam perencanaan keuangan.

Diikuti oleh para peserta keluarga muda dari delapan banjar di wilayah Desa Wisata Taro, sesi literasi keuangan dan asuransi yang difasilitasi oleh Allianz Life Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli juga menyampaikan pentingnya pemisahan antara keuangan pribadi atau keluarga, dengan keuangan untuk bisnis. Harapannya setelah mengikuti sesi literasi keuangan ini, keluarga muda di wilayah Desa Wisata Taro dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dengan lebih baik lagi, dan menjadi pelaku UMKM yang semakin sukses mengembangkan bisnis.***