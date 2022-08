Pakar Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2023: Benar-benar Terjadi Awan Gelap

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Indonesia memasang target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,3 persen, yang diungkap dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Selasa, 16 Agustus 2022.



Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 itu, seorang pakar dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad ikut buka suara menyorotinya.



Tauhid menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen, telah menjadi pertanda kekhawatiran pemerintah atas kondisi global yang tidak menentu.



Menurut Tauhid, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen diambil dari batas bawah asumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Baca Juga: Viral! Wasit Kabur dari Pertandingan di Cirebon, Langsung Kena Bogem Mentah



Lebih lanjut, Tauhid menduga 2023 akan terjadi awan gelap dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah itu.



"Artinya pemerintah tidak optimis, bahkan cenderung bahwa tahun depan terjadi awan gelap sehingga pertumbuhan ekonomi berada pada 5,3 persen. Kalau optimis seharusnya 5,9 persen," katanya mengungkapkan pandangan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara News.



Bahkan, Tauhid menyebut awan gelap tahun 2023 nampak benar-benar terjadi dengan ketidakoptimalan pemerintah.



"Kami melihat tampaknya benar-benar terjadi awan gelap di tahun 2023," katanya menegaskan.



Selain itu, Tauhid menyoroti situasi dunia tahun 2023 yang masih dipenuhi jalan kritis, jika Rusia-Ukraina tetap melanjutkan perang.

Baca Juga: Lirik Lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R Supratman, Dinyanyikan Saat Upacara Kemerdekaan 17 Agustus



Dengan krisis Rusia-Ukraina, Indonesia akan mendapat dampak di harga jual minyak mentah yang mencapai 90 dolar AS per barel.



Untuk kesimpulannya, Tauhid meminta masyarakat ekonomi bawah di Indonesia harus mewaspadai kedatangan tahun 2023.



Paling utamanya, subsidi BBM akan berpeluang berkurang karena keterbatasan anggaran.



"Saya kira tahun depan akan terjadi stagnasi ekonomi dan ini harus diwaspadai terutama oleh masyarakat bawah karena tampaknya akan terjadi pengurangan subsidi BBM yang cukup signifikan dengan keterbatasan anggaran karena konsolidasi fiskal di tahun mendatang," kata Tauhid menandaskan pernyataan.***