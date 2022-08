Nilai Tukar Rupiah Melemah Hari Ini, Imbas Hubungan China-AS Makin Panas

PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan geopolitik dunia terkait tensi panas Amerika Serikat (AS) dan China berdampak pada nilai tukar kurs rupiah antar bank di Jakarta pada Jumat, 5 Agustus 2022.

Jumat pagi, pasar melihat mata uang rupiah menguat pada angka 31 poin (0,2 persen) ke posisi Rp. 14.902 per dolar AS dibandingkan pada penutupan pasar sebelumnya yakni pada angka Rp. 14.933 per dolar AS.

Pengamat pasar dan analis, Ariston Tjendra juga mengatakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih melemah Jumat ini terhadap mata uang dolar AS dikarenakan ketegangan AS – China yang masih berlanjut.

Perkembangan geopolitik global saat ini sangat mempengaruhi laju tumbuh kembangnya perekonomian termasuk pada nilai tukar rupiah.

Hal ini akan membuat pelaku pasar berpikir dua kali untuk memasukan asetnya. Karena cukup berisiko.

Ariston, juga memprediksi pekan ini rupiah akan berpotensi melemah pada level angka ke kisaran Rp. 14.950 per dolar AS.

Potensi penguatannya berkisar pada angka Rp. 14.900 per dolar AS. Dua hari ini, pergerakan rupiah atas dolar, mengalami naik turun.

