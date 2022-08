Meski Minyak Dunia Turun, Pertamina Naikkan Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex

PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Kenaikan ini berlaku mulai Rabu, 3 Agustus 2022, sesuai dengan keputusan yang telah disahkan dalam Kepmen ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Kenaikan BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex ini terjadi tak lama setelah kenaikan bulan sebelumnya. Sebelumnya, Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi itu pada 10 Juli 2022 lalu.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Pertamina menyebut kenaikan harga itu sebagai respons perusahaan atas fluktuasi harga BBM nonsubsidi yang mengikuti perkembangan harga minyak mentah atau crude oil global.

Namun demikian, kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi itu justru terjadi saat harga minyak mentah dunia tengah dalam penurunan.

Tercatat pada Juli 2022, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada kisaran 106,7 dolar AS per barel.

Harga itu tercatat telah mengalami penurunan sekitar 10,89 dolar AS per barel atau 9,25 persen dari harga bulan sebelumnya yang sempat meroket hingga angka 117,62 dolar AS per barel.

Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan harga minyak dunia itu, antara lain terjadinya peningkatan pasokan minyak mentah global pada bulan Juni dibandingkan produksi bulan sebelumnya.

Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan akibat gejolak geopolitik yang terjadi akibat perang Rusia dan Ukraina.