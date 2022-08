Pemula Ingin Investasi saat Krisis? Ini Cara Diversifikasi Saham ala Warren Buffett

PIKIRAN RAKYAT - Krisis ekonomi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi ketika perokonomian suatu negara mengalami penurunan drastis. Tidak adanya pertumbuhan itu ditandai dengan penurunan PDB (Produk Domestik Bruto).

Selain itu, krisis dapat terjadi ketika suatu negara mengalami resesi atau pertumbuhan negatif berturut-turut dan inflasi akan sektor-sektor komoditas baik pangan maupun energi.

Tapi bagaimana sikap kita sebagai investor? Kita ketahui bersama, setiap krisis selalu menciptakan peluang dan melahirkan orang-orang kaya baru.

Tapi untuk bisa menciptakan peluang, kita harus memiliki kepekaan dan strategi yang matang untuk mengambilnya.

Dilansir dari buku How Buffett Does It, berikut strategi Buffet yang dapat kita tiru:

Masih ingat pepatah Buffett yang terkenal? Jangan letakkan semua telurmu dalam satu keranjang.

Pepatah tersebut dapat berarti untuk kita tidak hanya menaruh investasi kita hanya pada satu tempat. Kita perlu mengalokasikan investasi kita ke beberapa tempat.

Jika kita belajar pada gurunya para investornya saham, yaitu Warren Buffett maka investasi di beberapa tempat dapat diartikan diversifikasi.