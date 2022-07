Harga Emas Hari Ini Melonjak hingga Tembus Rp982.000 per Gram, Begini Rinciannya

PIKIRAN RAKYAT – Pada hari ini, Jumat, 29 Juli 2022, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dibanderol dengan harga Rp982.000 per gram.

Harga tersebut melesat Rp4.000 per gram dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp978.000 per gram pada Kamis, 28 Juli 2022, dan Rp966.000 per gram pada Rabu, 27 Juli 2022.

Dilansir laman Logam Mulia, harga buyback juga naik Rp3.000 per gram, menjadi Rp843.000 per gram.

Buyback adalah harga yang didapat pemilik emas Antam ketika ingin menjual emas batangannya.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas LM Bandung, yang mungkin saja di tempat penjualan emas Antam lainnya berbeda.

Perlu diketahui bahwa pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Jadi, setiap pembelian emas batangan akan disertakan juga bukti potongan PPh 22.

Namun, jika ingin mendapatkan potongan pajak sebesar 0,45 persen, dapat menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap kali transaksi.