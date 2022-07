Harga Sayur di Pasar Tradisonal Melejit, Cabai di Atas Rp100.000 per Kilogram

PIKIRAN RAKYAT - Harga sayur-mayur di sejumlah pasar tradisional terpantau kembali naik. Beberapa di antaranya aneka cabai, tomat, dan kentang.

Untuk aneka cabai, rata-rata harga ke tingkat konsumen pada sejumlah pasar tradisional ada yang mencapai Rp120.000 per kilogram.

Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Kosambi, Abang mengaku, harga aneka cabai naik.

Salah satu di antaranya, cabai merah tanjung yang masih tinggi, Rp140.000 per kilogram.

"Harga cabai tanjung sempat menyentuh angka di Rp150.000 per kilogram setelah Idul Adha kemarin. Kini, turun menjadi Rp140.000 per kilogram tapi masih terbilang tinggi. Biasanya, harga cabai tanjung Rp50.000-Rp60.000 per kilogram,” katanya, di Pasar Kosambi, Rabu 13 Juli 2022, seperti dilaporkan kontributor Pikiran Rakyat.

Selain cabai, Abang mengatakan, beberapa jenis sayuran lain juga naik harga.

Dia menyebutkan beberapa di antaranya, yakni kol, bawang merah, tomat, kentang.

Harga bawang merah menjadi Rp70.000 per kilogram dari biasanya Rp40.000-Rp50.000 per kilogram Kol menjadi Rp12.000 per kilogram dari biasanya Rp6.000- Rp7.000 per kilogram.