Harga Sayur Melejit Jelang Idul Adha, Ternyata Ini Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Cimahi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, Kamis 7 Juli 2022. Harga sejumlah komoditas sayuran mengalami kenaikan.

Kenaikan tersebut bukan dipicu karena menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, melainkan gagal panen hingga penyebab lain.

Pantauan di Pasar Atas Baru, harga paling melonjak terutama berbagai jenis cabai.

Harga cabai merah tanjung Rp95.000 per kilogram, harga cabai merah keriting Rp90.000 per kilogram, cabai hijau keriting Rp45.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp100.000 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp90.000 per kilogram.

Baca Juga: Isi SKB 3 Menteri Idul Adha 2022 Terbaru, Ini Jadwal Libur Lebaran Kurban Menurut Pemerintah

Hal serupa dialami komoditas bawang. Harga bawang merah Rp70.000 per kilogram dari semula Rp30.000-Rp35.000 per kilogram.

Harga komoditas daging masih stabil. Daging ayam broiler Rp36.000 per kilogram, daging ayam TG Rp 40.000 per kilogram, serta daging sapi Rp140.000-Rp150.000 per kilogram.

Pedagang sayuran, Tinton (45) mengatakan, harga sayuran melonjak sudah sekitar sebulan lebih.

"Dapat sayuran terutama cabai dari Pasar Induk Caringin, ya dari sananya sudah mahal. Ada yang gagal panen seperti cabai, tapi ada juga yang stoknya tersedia seperti bawang cuma ya memang harganya mahal, enggak tahu sebabnya," ujarnya.