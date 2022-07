LPS Sebut Indonesia Berat untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Angka 5 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Priyanto Budi Nugroho menyatakan, saat ini berat buat Indonesia tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen bahkan lebih tinggi.

“Mengingat, kondisi sosial politik di tingkat global hingga kini masih berdampak besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi domestik. Karena itu, peran investor ritel maupun milenial menjadi sangat penting dalam meredam tekanan global tersebut,” ujarnya.

Hal itu terungkap pada acara LPS-FORWADA Discussion Series 2022, yang digelar Forum Wartawan Daerah (FORWADA), bekerja sama dengan LPS dan Opatan Komunika Sejahtera (OK’S Consultant) di Gunung Putri, Bogor pada Rabu, 6 Juli 2022.

Menurut Priyanto Budi, kondisi kurs rupiah yang sudah sangat tertekan pada angka psikologis mendekati Rp15 ribu per dolar AS, kemudian imbal hasil obligasi 10 tahun di atas 7,6%, perlu diimbangi dengan pasar keuangan non bank seperti pasar modal.

Terkait hal itu, dia menilai investor ritel dan para milenial dapat berperan sebagai penopang peran pembiayaan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Selama ini pergerakan ekonomi di Tanah Air masih bertumpu pada aktivitas penyaluran kredit perbankan.

“Peran investor ritel maupun milenial akan menjadi penting di saat seperti sekarang ini,” katanya menambahkan.

Ia melanjutkan, sesuai data LPS per Mei 2022, investor pasar modal Indonesia secara demografi didominasi kelompok umur di bawah 30 tahun, yakni generasi milenial dan generasi setelahnya, yang hampir 60% atau tepatnya 59,8% dari total penduduk di Tanah Air.

“Investor kelompok ini terbilang cukup besar, meski dana yang diinvestasikan relatif masih kecil, yaitu sekitar Rp53,77 triliun. Sementara, jumlah investasi yang berasal dari investor dengan rentang usia 60 tahun yang mencapai 27,5% atau sebesar Rp553 triliun,” papar Priyanto Budi.