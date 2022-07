Erick Thohir: Recofusing Himbara Bukti Keberpihakan terhadap UMKM

PIKIRAN RAKYAT -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan BUMN berkomitmen mendorong pengembangan UMKM melalui tiga hal yaitu pembiayaan, pendampingan, dan pasar. Oleh karena itu, Erick pun telah melakukan _recofusing_ bisnis bank-bank pelat merah atau Himbara.

"Dulu BRI waktu pertama saya masuk itu bukan bank rakyat, tapi malah bank korporasi besar yang mana 80 persen pinjamannya untuk korporasi," ujar Erick saat silaturahmi akbar alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan tema "Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Kolaborasi" di Graha Sanusi Hardjadinata, Unpad, Bandung, Jawa Barat, Minggu 3 Juli 2022.

Erick pun meminta direksi dan komisaris BRI mengubah fokus bisnis dengan memprioritaskan terhadap pembiayaan untuk UMKM dan rakyat. Dalam waktu dua setengah tahun, mantan Presiden Inter Milan tersebut, berhasil mengembalikan proporsi pembiayaan BRI dengan 85 persen kepada UMKM.

"BRI berfokus kepada ultra mikro dan UMKM hingga ke pelosok negeri. Total sudah ada 2,3 juta UMKM binaan dan 14.584 klaster binaan, dan penyaluran KUR sebesar Rp 88,9 triliun," ucap Erick.

Tak berhenti di situ, Erick juga mendorong kemudahan akses permodalan UMKM dan ultra mikro dengan membentuk holding BUMN ultra mikro yang digawangi BRI, Pegadaian, PNM. Erick menilai holding ultra mikro sebagai lokomotif bagi ekosistem UMKM dan ultra mikro.

Dalam holding tersebut, PNM memfasilitasi nasabah dengan pinjaman sebesar Rp 1 juta hingga Rp 4 juta, dan PNM plus dengan pinjaman sebesar Rp 10 juta. Kemudian, Pegadaian siap memberikan pinjaman dengan nominal Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, dan BRI untuk pinjaman di atas Rp 100 juta.

Erick mengatakan keberpihakan terhadap UMKM menjadi prioritas mengingat tolok ukur pembiayaan UMKM Indonesia masih 20 persen atau tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai 50 persen. Erick mengatakan kontribusi KUR Himbara terhadap KUR nasional mancapai 92,4 persen atau Rp 260 triliun dari total KUR yang sebessr Rp 282 triliun.

"Sekarang kita dorong, kalau kita lihat KUR yang tahun kemarin Rp 260 triliun sekarang kita dorong ke Rp 338 triliun, artinya kita bertahap menargetkan sampai 30 persen dan terus naik ke 50 persen seperti negara tetangga," lanjut Erick.

Erick juga menugaskan Bank Mandiri untuk menggarap korporasi dan UMKM yang ada di perkotaan. Erick memproyeksikan 73 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2045. Sejauh ini, lanjut Erick, Mandiri memiliki 18.896 total UMKM binaan di perkotaan, 13.658 UMKM Go Modern, 1.830 UMKM Go Digital 3.408 UMKM Go _Online_, dan jumlah _outstanding_ kredit korporasi mencapai Rp 549,8 triliun. Kata Erick, Bank Mandiri telah melakukan sejumlah pendekatan dengan usaha warung-warung yang ada di perkotaan