Penjelasan Bank BRI Soal Kabar Gangguan BRImo, Nasabah Dapat Gunakan Internet Banking versi Browser

PIKIRAN RAKYAT - Bank BRI memberikan penjelasan soal kabar gangguan aplikasi Mobile Banking BRI BRImo yang mengalami gangguan pada hari ini Jumat 1 Juli 2022.

Bank BRI menjelaskan aplikasi BRImo kini sedang dalam proses pemeliharaan sistem atau maintenance.

Meski mengalami gangguan, pelanggan BRI dapat menggunakan Internet Banking versi Browser untuk melakukan transaksi

"Sobat BRI, mohon maaf atas kendala yang dialami dalam penggunaan aplikasi BRImo, saat ini kami sedang melakukan perbaikan dan peningkatan fitur agar aplikasi BRImo menjadi lebih baik. Saat ini silakan Sobat BRI gunakan Internet Banking versi Browser," kata @BANKBRI melalui Twitter, Jumat, 1 Juli 2022.

Dijelaskan pula, gangguan yang dialami aplikasi BRImo untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sobat BRI, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Saat ini aplikasi BRImo dalam peningkatan kualitas layanan sehingga sementara Sobat BRI dapat melakukan transaksi melalui Internet Banking Browser atau mesin ATM. (1) — BANK BRI (@BANKBRI_ID) July 1, 2022.

Sebelumnya, sejumlah pengguna media sosial di Twitter melaporkan keluhan mereka terkait gangguan aplikasi BRImo.

Mengutip laman resmi bri.co.id, BRImo merupakan Aplikasi Keuangan Digital Bank BRI Terbaru berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non nasabah BRI untuk dapat bertransaksi dengan User Interface dan User Experience terbaru, fitur login face recognition, login fingerprint, top up gopay, pembayaran QR dan fitur-fitur menarik lainnya, dengan pilihan Source of Fund/ sumber dana setiap transaksi dapat menggunakan rekening Giro/ Tabungan. ***