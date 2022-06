Di Tengah Krisis Energi, AS Diteror Masalah Serius Setiap 40 Jam Pipa Gas Alam Bocor dan Meledak

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat sedang dalam krisis serius di mana negara tersebut mengalami insiden besar, saluran pipa gas meledak hampir setiap 40 jam sekali.

Sejak meletus perang Rusia dan Ukraina, AS telah memposisikan diri bersiap mengantisipasi terhadap serangan yang mungkin bisa saja terjadi.

Namun kini permasalahan yang harus dihadapi malah jaringan pipa kuno yang banyak digunakan di AS. Pipa-pipa tua justru menyebabkan malapetaka baru yang terjadi "secara teratur".

Beberapa pipa gas berasal dari akhir abad ke-19, dan semua yang dipasang sebelum tahun 1970, disebut tidak memiliki standar keselamatan yang lebih baru.

Sebuah studi baru oleh kelompok nirlaba Dana Pendidikan US Public Interest Research Groups (US PIRG) menyoroti bahaya keselamatan yang ditimbulkan oleh jaringan pipa gas alam AS yang luas dan menua.

Menurut penelitian, hampir 2.600 insiden pipa dilaporkan ke otoritas federal antara 2010 dan akhir 2021.

Artinya, satu insiden saluran pipa gas terjadi setiap 40 jam. Dari kasus tersebut, 328 insiden mengakibatkan ledakan dan 850 menyebabkan kebakaran, menewaskan total 122 orang dan melukai 603.

Kebocoran ini, menurut catatan laporan, menghasilkan pelepasan 26,6 miliar kaki kubik gas metana ke atmosfer, racun lingkungan yang kuat dan pendorong utama perubahan iklim.