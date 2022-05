Kurs Rupiah Jadi Rp14.500 per Dolar AS Hari Ini, Makin Perkasa Setelah Data Inflasi Dirilis

PIKIRAN RAKYAT - Nilai tukar atau kurs rupiah per Kamis, 12 Mei 2022 semakin menguat.

Diketahui, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta menguat pasca rilisnya data inflasi Amerika Serikat (AS).

Dengan demikian, nilai tukar rupiah bergerak menguat 3 poin atau 0,02 persen ke posisi 14.551 per dolar AS dibandingkan pada penutupan perdagangan sebelumnya di angka 14,554 dolar AS.

Adapun inflasi dari Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang baru saja dirilis menunjukan inflasi AS secara tahunan mengalami penurunan.

Sebelumya berada di angka 8,5 persen pada Maret, kemudian merangakak turun menjadi 8,3 persen pada April.

“Untuk USD IDR, sentimen yang mendorong masih maju inflasi Amerika Serikat yang mulai mereda,” tutur Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Revandra Aritama dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Kamis, 12 Mei 2022.

Dengan meredanya inflasi ini, maka perilaku tersebut mengindikasikan The Fed untuk tidak lebih agresif dalam menaikkan nilai suku bunga, sebagaimana diprediksi para pelaku pasar sebelumnya.

