Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo di SPBU, Semua Naik

PIKIRAN RAKYAT – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami kenaikan sejak 1 April 2022, seiring dengan lonjakan harga minyak dunia.

Salah satu perusahaan penyedia bahan bakar di Indonesia milik BUMN, Pertamina menaikkan harga jual jenis BBM Pertamax.

Pertamina menaikkan harga Pertamax dengan RON 92 dari harga sebelumnya Rp9.000 per liter, menjadi Rp12.500–Rp13.000 per liter, tergantung kebijakan setiap daerah yang telah ditentukan Pertamina.

Sedangkan untuk Pertalite dengan RON 90 tidak terjadi kenaikan, masih tetap Rp7.650. Karena Pertalite merupakan jenis BBM penugasan atau subsidi.

Kemudian kenaikan harga terjadi pada Pertamax Turbo, yang naik seribu rupiah sejak bulan lalu, jadi Rp14.500 per liter. Dexlite juga mengalami kenaikan tetapi tidak begitu besar, yakni Rp12.900 per liter. Terakhir, Pertamina Dex Rp13.700 per liter, juga mengalami sedikit kenaikan.

Selain Pertamina yang menaikkan harga Pertamax, penyedia BBM lainnya juga ikut menyesuaikan harga. Misalnya Shell, menaikkan harga BBM yang mulai berlaku pada 2 April 2022.

Untuk jenis BBM setara Pertamax seperti Shell Super dengan RON 92, harganya naik menjadi Rp16.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.990 per liter.

Kemudian, jenis Shell V-Power dengan RON 95 naik menjadi Rp16.500 per liter, dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter.

