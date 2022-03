Sukses Transformasi Digital, bank bjb Raih Digitech Award 2022

PIKIRAN RAKYAT - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) berhasil meraih Digitech Award 2022 atas prestasinya yang telah sukses melakukan Transormasi Teknologi Digital sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan terhadap pelanggan maupun mitra bisnis.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan bank bjb terus mencatatkan prestasi gemilang sehingga diganjar penghargaan dari berbagai lembaga. Hal ini merupakan kerja keras dari insan bank bjb serta kepercayaan dari pemegang saham dan nasabah.

Menurutnya, penghargaan yang diraih menjadi pemacu semangat bagi bank bjb untuk terus bekerja keras serta melakukan kolaborasi dan inovasi demi pelayanan terbaik bagi nasabah setia dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"bank bjb merasa terhormat karena berhasil meraih Digitech Award 2022 sebagai bukti kesuksesan bank bjb melakukan Transormasi Teknologi Digital," ujar Widi.

bank dengan kode saham BJBR ini mendapat apresiasi dan penghargaan yang tinggi dari para pakar dan dewan juri sebagai The Best Digital Technology Development Team in Local Banking Industries. Selain itu Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi juga meraih penghargaan sebagai The Best CEO for Corporate Digital Transformation.

Acara Digitech Award 2022 yang digelar itech ini berlangsung pada Rabu, 20 Maret 2022 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

bank bjb mendapat penilaian dari dewan juri dengan nilai 5,35 dari skala 6,00 dengan penilaian berdasarkan para Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness).***