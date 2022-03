Harga Pertamax Naik, Pemerintah Tak Mau Boncos

PIKIRAN RAKYAT - Tren kenaikan harga dalam perekonomian kita masih terus terjadi. Kali ini, giliran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang mengalami kenaikan jelang Ramadhan 2022. Sementara Pertalite menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), menggantikan Premium.

Pengubahan itu kiranya tidak lepas dari harga minyak dunia yang terus merangkak naik. Salah satunya dipicu konflik Rusia dan Ukraina.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi harga keekonomian bahan bakar minyak atau BBM RON 92 jenis Pertamax bisa menembus Rp16.000 per liter pada April 2022.

”Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM, saat ini kita masih mencermati harga minyak ini. Kalau berkepanjangan, memang bebannya berat juga, baik ke APBN, Pertamina, maupun sektor lainnya,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Dia menjelaskan, harga BBM naik lantaran masih tingginya harga minyak dunia yang berada di atas 100 dolar AS per barel.

Demikian halnya dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP). Perkembangan sementara ICP Maret 2022 per tanggal 24 tercatat 114,55 dolar AS per barel. Dia mengatakan, ICP Maret 2022 masih terpantau tinggi.

Sejak akhir 2021, ICP merangkak naik, dan makin meningkat sejak akhir Februari saat konflik Ukraina dan Rusia.