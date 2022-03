Singgung Kenaikan Harga Pangan di Sidang IPU, Jokowi: Rakyat Kesulitan Menjangkau

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi menyinggung terkait kenaikan harga berbagai bahan pangan yang terjadi di Tanah Air.

Hal itu disampaikan dalam Pembukaan Sidang Ke-144 Assembly of The Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings yang digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 20 Maret 2022.

"Tantangan yang dihadapi global ke depan tidak semakin mudah, tetapi kelihatannya semakin sulit," ucap Jokowi.

Dia kemudian membeberkan berbagai permasalahan yang dialami secara global tersebut.

Baca Juga: Imbas Status Tersangka Haris Azhar dan Fatia, Reputasi Luhut Pandjaitan Dianggap Bisa Hancur

"Awal-awal kita selalu berbicara masalah disrupsi teknologi karena adanya Revolusi Industri 4.0. Kemudian regulasinya yang selalu terlambat mengikuti kecepatan perubahan teknologi," ujar Jokowi.

Dia kemudian menyinggung masalah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kelangkaan energi hingga naiknya harga pangan.

"Satu masalah belum selesai muncul masalah yang kedua, yaitu pandemi Covid-19 yang juga mendisrupsi semua hal yang sebelumnya tidak pernah kita kira dan sekarang kita rasakan," tutur Jokowi.

"Langkanya energi, kenaikan harga pangan, kemudian kelangkaan kontainer dalam mengirim logistik yang ada, dan terjadinya kenaikan inflasi hampir di semua negara sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga-harga yang naik," katanya menambahkan.