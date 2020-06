Kasus Covid-19 Meningkat di Dunia, Harga Minyak Anjlok 8 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Kekhawatiran baru tentang akan kembali hancurnya permintaan minyak ketika kasus baru virus corona (Covid-19) alami peningkatan lagi secara global (di dunia), sebabkan harga minyak anjlok.

Kali ini harga minyak anjlok sekitar delapan persen per barel pada akhir perdagangan Kamis 11 Juni atau Jumat pagi 12 Juni 2020 WIB. Sementara itu persediaan minyak mentah mencapai rekor tertinggi di Amerika Serikat.

Baca Juga: Trayek Kembali Dibuka, Bus AKDP yang Berangkat dari Terminal Singaparna Alami Peningkatan Penumpang

Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus, turun 3,18 dolar AS atau 7,6 persen menjadi ditutup pada 38,55 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, merosot 3,26 dolar AS atau 8,2 persen menjadi menetap pada 36,34 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Baca Juga: Lihat Potensi Kerumunan, Ganjar Pranowo Beri Teguran Langsung ke Kantor Pos Johar Semarang

Penurunan harga WTI tersebut menandai kerugian satu hari terbesar sejak 27 April dan penyelesaian itu merupakan yang terendah sejak 1 Juni, menurut Dow Jones Market Data.

Kasus Virus Corona AS melampaui dua juta pada Rabu 10 Juni 2020, menurut penghitungan Reuters, dan infeksi baru meningkat sedikit setelah lima minggu penurunan.

Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Geo Dipa Energi Juni 2020, 5 Posisi Terbuka untuk D3 sampai S1