Minyak Naik, Tepat saat Persediaan AS Bertambah ke Rekor Tertinggi

PIKIRAN RAKYAT - Ketika data Amerika Serikat (AS) menunjukkan persediaan minyak mentahnya naik ke rekor tertinggi, minyak rebound dari kerugian sebelumnya pada akhir perdagangan Rabu 1o Juni 2020 waktu setempat atau Kamis pagi 11 Juni 2020 WIB.

Persediaan minyak mentah AS yang naik ke rekor tertinggi itu, menghidupkan kembali kekhawatiran terhadap berlanjutnya kelebihan pasokan karena lemahnya permintaan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus naik 55 sen menjadi ditutup pada 41,73 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli naik 66 sen menjadi menetap pada 39,60 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Persediaan minyak mentah AS naik 5,7 juta barel dalam sepekan hingga 5 Juni menjadi 538,1 juta barel, menurut laporan Badan Informasi Energi AS (EIA).

Namun demikian, permintaan produk naik, meskipun masih jauh di bawah level periode yang sama tahun lalu. Persediaan produk sulingan lebih tinggi, tetapi kenaikannya lebih kecil dibanding minggu-minggu sebelumnya.

