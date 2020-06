Kontroversi PP Tapera di Tengah Pandemi COVID-19, Ekonom INDEF: Motif Terselubungnya Kelihatan Jelas

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meneken peraturan yang kontroversial di tengah wabah virus corona COVID-19.

Setelah rencana kenaikan ulang BPJS, Peraturan Pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) dikeluarkan oleh pemerintah pada Selasa 2 Juni 2020.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, PP No. 25 Tahun 2020 itu merupakan jaminan penyediaan rumah layak huni bagi pekerja di Indonesia.

Pengelolaan dari dana tabungan tersebut akan dikelola oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sayangnya, penerbitan peraturan di tengah krisis seperti ini malah menimbulkan banyak kecurigaan.

Apalagi, baik pengusaha maupun pekerja sedang kalang kabut karena roda ekonomi sebagian besar berhenti selama pandemi COVID-19.

Ekonom dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira sendiri merasa ada niat terselubung dibalik keluarnya PP Tapera.